Nagehan Alçı: 19 Mayıs Atatürk'ün sağlığında resmî bayram bile değildi

MUHALAFET liderlerine davetiye gönderilmesi ve Kılıçdaroğlu'nun Samsun'a gitmesinin normalleşme adına doğru bir adım olduğu da söyleyen Alçı'nın yazısının bir bölümü şöyle:

"Maalesef Mustafa Kemal bu ülkede her türlü kabahatin üzerini örtmek için bir tül gibi kullanılabiliyor. Sanki Atataürkçü olmak her suçu, her ayıbı telafi edermiş gibi bir hava yaratılıyor.

Bugün baktım, Sıla’ya uyguladığı şiddet nedeniyle mahkemeden ceza alan Ahmet Kural sosyal medyada en Atatürkçü paylaşımları yapmış. Dayakçıların Atatürk istismarından bıktık artık!

Fırsatçılık yapanlara dikkat!

19 Mayıs’ın büyük etkinliklerle anılması elbette anlamlı ve güzel. Ancak bakıyorum bir kısım medya, hükümete yaranmak için yaptıklarının yarattığı tepkiyi örtmek adına Kemalizm propogandasına sığınıyor. Atatürk’e kutsiyet atfeden, peygamber muamelesi yapan yazılar ortalıkta dolaşıyor.

Ortak bir değer olan Mustafa Kemal’i ve Milli Mücadele’yi anma bahanesi ile eski yasakçı ortamı normalleştirmeyi, Atatürk’ü eleştirilemez ve resmi tarihin dışına çıkılarak konuşulamaz hale getirmeyi son derece yanlış ve tehlikeli buluyorum."