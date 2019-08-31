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Müşterisi ile tartışan taksiciye meslektaşlarından dayak

İstanbul Bahçelievler'de müşterisi ile 'indi bindi ücreti' yüzünden tartıştığı iddia edilen taksiciyi, olayı gören diğer meslektaşları darp etti. Yaşanan arbede anı saniye saniye kaydedildi.

GÜNDEM 31.08.2019, 14:21 Melike Temir
Müşterisi ile tartışan taksiciye meslektaşlarından dayak
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MÜŞTERİ ile tartışan taksiciye meslektaşlarından dayak.Ticari taksi sürücüsü aracını diğer taksicilerin yanında durdurdu ve müşterinin inmesini istedi. Tartışma müşteri inince de devam edince olaya diğer taksi sürücüleri de dahil oldu. Diğer taksi sürücüleri müşterisi ile tartışan taksi sürücüsüne tepki gösterdi.Tartışmanın devamında meslektaşlarının saldırısına uğrayan taksi sürücüsü aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Bu sırada diğer taksiciler, meslektaşlarına müşteri ile tartıştığı için tepki gösterip darp etti. Yaşanan arbede anı cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

#müşteri #taksici #meslektaş #Dayak
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