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Müşterilerin şaşkın bakışları arasında silahlı soygun

Kağıthane’de bir süpermarket zincirine giren silahlı soyguncular müşterilerin gözü önünde marketin çelik kasasını soydu. Soygun anı saniye kameralara yansırken müşterilerin, soygunu şaşkın bakışlarla izledikleri görüldü

Müşterilerin şaşkın bakışları arasında silahlı soygun

Kağıthane’de bir süpermarket zincirine giren silahlı soyguncular müşterilerin gözü önünde marketin çelik kasasını soydu. Soygun anı saniye kameralara yansırken müşterilerin, soygunu şaşkın bakışlarla izledikleri görüldü

03 Ekim 2017 Salı 10:35
Müşterilerin şaşkın bakışları arasında silahlı soygun
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OLAY, Kağıthane Gürsel Mahallesi’nde önceki akşam saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet ile markete gelen silahlı ve kasklı iki kişiden biri market görevlisini silahla tehdit etti. Soyguncunun hedefinde yazar kasadaki paralar değil ofiste bulunan çelik kasa vardı. Market görevlisini silah zoruyla ofiste bulunan kasaya doğru götüren soyguncu market sorumlusuna silahını doğrultarak kasayı açtırarak buradan bulunan yaklaşık 10 bin lirayı aldı. Bir süre dışarıda bekleyen soyguncu ise o sırada market içerisine girerek arkadaşını aradı. Çalışanlardan arkadaşının nerede olduğunu soran diğer soyguncu o sırada ofisten çıkan arkadaşıyla birlikte marketten dışarı çıktı. Market önünde bulunan motosiklete binen soyguncular hızla olay yerinden uzaklaştı. O anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Soygun anı kamerada

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, soygunculardan biri süper markete girerek market arabalarını itiyor. Kasanın bulunduğu bölüme geçen soyguncu elindeki silahı kasiyere doğrultarak ofisteki kasanın anahtarını istiyor. Kasiyeri ofise doğru götüren soyguncu silahını mağaza sorumlusuna doğrultarak kasaya yöneliyor. Mağaza sorumlusunun kasayı anahtarla açması üzerine paraları alan şüpheli ofisten çıkıyor. Dışarıda bekleyen soyguncu ise market içerisine girerek arkadaşını arıyor. Arkadaşının ofisten çıkmasıyla birlikte kapıları şaşıran soyguncular market arabalarının arkasından geçerek ellerindeki paralarla dışarı çıkıyor. Kapıda bulunan motosiklete binen soyguncular olay yerinden hızla uzaklaşıyor. Bu sırada markette buluna müşterilerin ise şaşkın bakışlarla yaşananları izledikleri görülüyor.
Güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. 

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KağıthaneSüpermarketSilahlı SoyguncuSilahlı Soygun
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