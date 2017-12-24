Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
111099
ALTIN
156.375
DOLAR
3.8121
STERLİN
5.0895
EURO
4.5104
25 Aralık 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
25 Aralık 2017 Antalya -...
Google'ın hakkınızda topladığı verileri silmek mümkün
Google'ın hakkınızda topladığı verileri silmek...
Herkes bu lezzeti konuşuyor! İşte 'Alanya Bohçası' tarifi
İşte 'Alanya Bohçası' tarifi
24 Aralık 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
24 Aralık 2017 Antalya -...

‘Mustafa Kemal’in askerleri’ Kubilay’ı andı

İzmir'in Menemen İlçesi’nde 87 yıl önce gericiler tarafından katledilen Şehit Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, Yıldıztepe’deki şehitlikte düzenlenen iki törenle anıldı

‘Mustafa Kemal’in askerleri’ Kubilay’ı andı

İzmir'in Menemen İlçesi’nde 87 yıl önce gericiler tarafından katledilen Şehit Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, Yıldıztepe’deki şehitlikte düzenlenen iki törenle anıldı

24 Aralık 2017 Pazar 09:06
‘Mustafa Kemal’in askerleri’ Kubilay’ı andı
banner404

ANITTA ilk olarak resmi anma töreni gerçekleştirildi. Ardından da Menemen Tren Garı’nda toplanan vatandaşlar,  “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diye slogan atarak Yıldıztepe Şehitliği’ne yürüdü. . 
Önce resmi tören 
Şehit Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay’ı anma programında önce Yıldıztepe Şehitliği’nde resmi tören düzenlendi. Törende, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, Menemen Kaymakamı Gülihsan Yiğit, CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP’li Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin, Kubilay Ailesi üyeleri hazır bulundu. Anıta çelenk bırakılmasıyla başlayan törende, Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay ve diğer şehitler için tören mangası tarafından saygı atışı yapıldı.  
Kubilay vatanseverliktir  
G.Kurmay Başkanı Org. Hulusi Akar’ın mesajının okunmasından sonra TSK adına konuşan Topçu Binbaşı Mustafa Kıraç, “Kubilay vatanseverlik demektir. Gericiler karşısında boyun eğmemek demektir. Şehit Kubilay ve arkadaşları rahat uyusunlar, onların emanetlerine sahip çıkacağız” dedi.  Daha sonra Kubilay anısına yapılan koşuda dereceye girenlere madalyaları verildi. Resmi tören protokol üyelerinin, şehitlikteki mezarlara karanfil bırakmasıyla sona erdi.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
İzmirMenemenMustafa Fehmi KubilayYıldıztepe
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tek tip kıyafet düzenlemesinin tarihi belli oldu!
Tek tip kıyafet düzenlemesinin tarihi belli oldu!
Darbelere karşı sokağa çıkan sivillere KHK güvencesi!
Darbelere karşı sokağa çıkan sivillere KHK güvencesi!
KHK ile ilk bekçi ihraç edildi
KHK ile ilk bekçi ihraç edildi

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim