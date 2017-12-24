‘Mustafa Kemal’in askerleri’ Kubilay’ı andı

ANITTA ilk olarak resmi anma töreni gerçekleştirildi. Ardından da Menemen Tren Garı’nda toplanan vatandaşlar, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diye slogan atarak Yıldıztepe Şehitliği’ne yürüdü. .

Önce resmi tören

Şehit Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay’ı anma programında önce Yıldıztepe Şehitliği’nde resmi tören düzenlendi. Törende, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, Menemen Kaymakamı Gülihsan Yiğit, CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP’li Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin, Kubilay Ailesi üyeleri hazır bulundu. Anıta çelenk bırakılmasıyla başlayan törende, Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay ve diğer şehitler için tören mangası tarafından saygı atışı yapıldı.

Kubilay vatanseverliktir

G.Kurmay Başkanı Org. Hulusi Akar’ın mesajının okunmasından sonra TSK adına konuşan Topçu Binbaşı Mustafa Kıraç, “Kubilay vatanseverlik demektir. Gericiler karşısında boyun eğmemek demektir. Şehit Kubilay ve arkadaşları rahat uyusunlar, onların emanetlerine sahip çıkacağız” dedi. Daha sonra Kubilay anısına yapılan koşuda dereceye girenlere madalyaları verildi. Resmi tören protokol üyelerinin, şehitlikteki mezarlara karanfil bırakmasıyla sona erdi.

