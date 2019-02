'Müslüm' yeniden vizyona girecek

GÖSTERİME girdiği günden itibaren büyük ilgi gören ve yaklaşık 6,5 milyon kişi tarafından izlenen "Müslüm" filmi, yeniden vizyona girecek. Müslüm Gürses'in çarpıcı hayatına odaklanan film, usta sanatçının vefatının 6. yılı vesilesiyle 1 Mart'ta sinemaseverlerle buluşacak. Filmde, Gürses'in Şanlıurfa'daki çocukluğundan başlayıp Adana'da keşfedilmesine ve İstanbul'da yıldızlaşmasına kadar pek çok bilinmeyen yönü ele alınıyor. Can Ulkay ile "Ketche" ismiyle tanınan Hakan Kırvavaç'ın yönetmenliğini yaptığı "Müslüm"ün yapımcılığını ise Mustafa Uslu üstlendi. Filmde, Gürses'i Timuçin Esen, çocukluğunu Şahin Kendirci canlandırırken Zerrin Tekindor, Ayça Bingöl, Erkan Can, Taner Ölmez, Erkan Avcı, Turgut Tuncalp ve Caner Kurtaran da rol alıyor.