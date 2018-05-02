Musluk kavgası kanlı bitti

Meral Ü. ile eşi İ.Ü. arasında tartışma çıkmış, olayın büyümesi üzerine İ.Ü, eşini bıçakla yaralayıp kaçmıştı. Bir çocuk annesi olan ve hayati tehlikesi bulunan Meral Ü'nün, ifadesinde eşiyle arızalı musluğun tamiri konusunda tartıştıklarını söylediği öğrenilmiş, sondaj firmasında çalışan İ.Ü. ise polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

ALINAN bilgiye göre, Mevlana Mahallesi 1727 Sokak'taki bir apartmanın üçüncü katında eşi Meral Ü'yü (48) bıçakla yaralamasının ardından gözaltına alınan İ.Ü'nün (53) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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