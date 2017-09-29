MÜSİAD Diyarbakır Şube Başkanı'na silahlı saldırı

MÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Diyarbakır Şube Başkanı İsmail Özşanlı, yeğeni tarafından evinin önünde vuruldu. Özşanlı, hastanede tedavi altına alındı.
YEĞENİ VURMUŞ
İsmail Özşanlı, merkez Kayapınar ilçesi Diclekent Mahallesi'nde evinden çıktığı sırada yeğeni olduğu öğrenilen kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Yaralanan Özşanlı, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı. Polis, kaçan saldırganı yakalamaya çalışıyor.
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