Murat ve Burcu Başoğlu’nun fotoğraflarıyla ilgili flaş karar

GÖRÜNTÜLERİ çeken muhabir hakkında ‘özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' ve ‘Özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek' suçlamasıyla yapılan müracaat için ‘Kovuşturmaya yer olmadığına' karar verdi. Milliyet’in haberine göre, bu kararla Başoğlu ve Kabadayı tarafının görüntülerin çekilmesiyle ilgili şikâyette bulunduğu da ortaya çıkmış oldu. Murat Başoğlu ve Burcu Başoğlu hakkındaki davanın ilk duruşması 28 Kasım'da yapılacak.
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