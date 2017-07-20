Murat Evgin, o ülkede konser verdi

FONTAİNEBLEAU'DA düzenlenen Fransa’nın en önemli dizi festivali Serie Series’e katılan Murat Evgin, kapanış kokteylinde Avrupa televizyonlarından gelen yapımcı, yönetmen ve senaristlere bir dinleti sundu.

Konserine Adamo’nun Türkçe olarak söylediği 'Her Yerde Kar Var' şarkısı ile başlayan Evgin, İngilizce şarkılarla devam etti.

Murat Evgin, konser sonrası Jude Law’un oynadığı 'Young Pope' dizisinin bestecisi Lele Marchitelli ve oyuncu eşi Serena Dandini ile bir araya gelip dizi-film müzikleri ve İstanbul üzerine sohbet etti.