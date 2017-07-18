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Murat Can, 4.5 yaşında 62 kiloya ulaştı

Düzce'nin Akçakoca İlçesi'nde 3 kilo 700 gram dünyaya gelen Murat Can Görmez, 4.5 yaşında 62 kiloya ulaştı. Hüsne ve Mustafa Görmez çifti, 6 yaşındaki ağabeyinden 42 kilo ağır olan Murat Can'ın tedavi görmesine rağmen kilo almaya devam ettiğini, hayatından endişe duyduklarını söyledi

Murat Can, 4.5 yaşında 62 kiloya ulaştı

Düzce'nin Akçakoca İlçesi'nde 3 kilo 700 gram dünyaya gelen Murat Can Görmez, 4.5 yaşında 62 kiloya ulaştı. Hüsne ve Mustafa Görmez çifti, 6 yaşındaki ağabeyinden 42 kilo ağır olan Murat Can'ın tedavi görmesine rağmen kilo almaya devam ettiğini, hayatından endişe duyduklarını söyledi

18 Temmuz 2017 Salı 12:06
Murat Can, 4.5 yaşında 62 kiloya ulaştı
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EV kadını 42 yaşındaki Hüsne ve kaynak ustası 50 yaşındaki Mustafa Görmez çiftinin 2 çocuğundan küçüğü Murat Can Görmez, doğduktan sonra hızla kilo almaya başladı. Hüsne Görmez, bebekliğinde normal bebekten daha hızlı kilo aldığını fark ettiği çocuğunu 4 aylıkken Düzce'deki özel hastaneye götürdü. Buradan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Murat Can, tedaviye alındı.

'YEMEK VERMEDİĞİMİZ ZAMAN BİZE SALDIRIYOR'

Murat Can, tedavi görmesine rağmen kilo almaya devam etti. Şu anda 4.5 yaşında olan Murat Can, 62 kiloya ulaştı. 6 yaşında ve 20 kilo olan ağabeyi Muhammet'ten 42 kilo ağır olan Murat Can'ın her geçen gün kilo almaya devam ettiğini ve zaman zaman nefes almakta zorluk  çektiğini belirten anne Hüsne Görmez, şunları söyledi:
"Doktorlar sürekli tahlil yapıyor. Ancak çocuğum hala kilo alıyor. Oğlumun ölmesinden korkuyorum. 1 ay önce 50 kiloydu. Şimdi 62 kilo oldu. Nefes almakta zorlanıyor. Oksijen veriyoruz. Yaşıtları gibi koşup oynayamıyor. Ağabeyi de bu duruma üzülüyor. Sürekli yemek istiyor. Vermediğimiz zaman bize saldırıyor. Buzdolabında ne bulursa yiyor. Bir an önce çare bulunmasını istiyorum. Ankara'ya Hacettepe Üniversitesi'ne götürmek istiyorum oğlumu, ancak imkanımız yok" dedi.

BABA İŞTEN ÇIKTI OĞLUYLA İLGİLENİYOR

İstanbul'da bir atölyede kaynak ustası olarak çalışırken 1 yıl önce oğlunun rahatsızlığı nedeniyle işi bırakıp Akçakoca'ya dönen ve günlük işlerde çalışarak geçimini sağlayan Mustafa Görmez de, "Oğlumun bu durumu nedeniyle işten çıktım. Beni sürekli yanında istiyor. Çok ağır olduğu için Eşim de artık bakamıyor" diye konuştu.

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