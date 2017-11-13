Münbiçli aşiretler PKK/PYD ile savaşa hazır

MÜNBİÇ'TE terör örgütü PKK/PYD'nin ilçedeki gençleri zorla silah altına alma kararı kentteki halkın büyük tepkisine yol açmıştı.

Bölge halkı daha fazla baskı ve şiddete maruz kalamayacaklarını söyleyerek grev ve gösterilere başlamıştı. Güneş'te yer alan habere göre, aşiretler yayımladıkları son bildiride Arap kökenli gençlerin terör örgütünün saflarında çatışmayacağını ve aşiretlerin birlik olacaklarını duyurdu.

Aşiretler gerekirse terör örgütü PKK/PYD'yle savaşacaklarını belirtti. PKK/PYD işgal ettiği bölgelerdeki gençlerin 6 ay zorunlu olarak terör örgütüne katılmalarını istiyor. Daha sonra örgüte katılan gençler başka bölgelere kaçırılarak çatışmalarda öne sürülüyor.