Müjdeyi verdi! Yayla yasağı kalkıyor

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de AK Parti İl Kongresi öncesinde vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, daha sonra İl Kongresi'nda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkarililere müjde verdi ve yaylalara çıkma yasağının kaldırılacağını duyurdu. Erdoğan "Önümüzdeki bahardan itibaren, uzun zamandır güvenlik sebebiyle uygulanan yaylalara çıkma yasaklarını inşallah kaldırıyoruz. Ama yaylalara sahip çıkacaksınız. Güvenlik de bizden." dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"ADINI YENİ DUYDUĞUM YER!"

"Kudüs meselesinde dünyanın dolarları neredeydi? Belli değil mi? Tehdit ettiler mi? Ettiler. Peki kimler oy verdi? 15 bin, 18 bin nüfuslu, adını bile yeni duyduğum bir yer. Kim verdi? 21 bin nüfuslu bir yer. Kim verdi? 25-30 bin nüfusu olan bir yer. Niye? Dolarlar sadece oraya yetti ama bunların sayısı da 8 ülkeydi. Kendisiyle beraber 9. Peki 128 ülke ne dedi? 'Siz dolarlarınızla, gücünüzle bizim irademizi satın alamazsınız.' dedi. 'Sizin gücünüz bizim irademizi alt etmeye yetmez.' dedi. Ben de şimdi diyorum ki terörün gücü Hakkarili kardeşimin gücünü alt etmemelidir.

"YAYLA YASAĞINI KALDIRIYORUZ"

Önümüzdeki bahardan itibaren, uzun zamandır güvenlik sebebiyle uygulanan yaylalara çıkma yasaklarını inşallah kaldırıyoruz.

"MESELE TOPYEKÜN SALDIRI ALTINDA OLMAMIZ"

Mesele Kürt meselesi, Türk meselesi, Arap meselesi değildir. Mesele topyekün coğrafyamıza ve medeniyetimize dönük bir saldırı altında bulunuyor olmamızdır. Biz ne kadar kendi içimizde bölünürsek bu saldırının başarıya ulaşma şansı o kadar artar. Bölücü terör örgütü işte bu senaryonun gönüllü figüranlığına, kuklalığına taliptir. Kandil mesafe olarak buraya çok yakın ama emin olun oradakilerin zihinleri ve niyetleri buradaki kardeşlerimden çok çok uzaktır.

"HAKKARİ YOKSA BİZ DE YOKUZ"

Türkiye yoksa Hakkari de yok. Hakkari'deki kardeşlerimin bir geleceği de yok. Türkiye varsa ve güçlüyse Hakkarili kardeşimin de o derece umut dolu bir geleceği var. Aynı şekilde Hakkari yoksa biz de yokuz. Bunu böyle biliniz."