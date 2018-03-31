Müjdeyi verdi! Nefes Kredisi, 6 ay ödemesiz 7,5 milyar TL'ye çıkarıldı

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Nefes Kredisi Projesi'nin tanıtımında konuşuyor...
Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmalarından satır başları;
"Dünyanın en fazla büyüyen ülkesiyiz, altını çize çize söylüyorum. Türkiye, 2017'de dünyanın en fazla büyüyen ülkesi oldu. Kendi rekorumuzu kırıyoruz
İstihdamın da üretimin de yükü KOBİ'lerin üzerinde. Yatırımların yarısından fazlasını KOBİ'ler yapıyor.
Küçük ve orta ölçekli işletmeler için ne yapsak azdır. Fazlasıyla hak ediyorlar.
Nefes Kredisi için milyar TL'lik bir hacim planlandı."
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.