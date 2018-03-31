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Müjdeyi verdi! Nefes Kredisi, 6 ay ödemesiz 7,5 milyar TL'ye çıkarıldı

Başbakan Yıldırım, KOBİ'lere müjde verdi: Nefes Kredisi'ni 6 ay ödemesiz, 7,5 milyar TL'ye çıkarıyoruz

Müjdeyi verdi! Nefes Kredisi, 6 ay ödemesiz 7,5 milyar TL'ye çıkarıldı

Başbakan Yıldırım, KOBİ'lere müjde verdi: Nefes Kredisi'ni 6 ay ödemesiz, 7,5 milyar TL'ye çıkarıyoruz

31 Mart 2018 Cumartesi 12:30
Müjdeyi verdi! Nefes Kredisi, 6 ay ödemesiz 7,5 milyar TL'ye çıkarıldı
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BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Nefes Kredisi Projesi'nin tanıtımında konuşuyor...

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmalarından satır başları;

"Dünyanın en fazla büyüyen ülkesiyiz, altını çize çize söylüyorum. Türkiye, 2017'de dünyanın en fazla büyüyen ülkesi oldu. Kendi rekorumuzu kırıyoruz

İstihdamın da üretimin de yükü KOBİ'lerin üzerinde. Yatırımların yarısından fazlasını KOBİ'ler yapıyor.

Küçük ve orta ölçekli işletmeler için ne yapsak azdır. Fazlasıyla hak ediyorlar.

Nefes Kredisi için milyar TL'lik bir hacim planlandı."

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Anahtar Kelimeler:
Binali YıldırımNefes Kredisi Projesi
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