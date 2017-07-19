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Müjdeyi AK Partili vekil verdi!

AK Parti Aydın Milletvekili ve MKYK üyesi Mustafa Savaş, Çine OSB’de 1500 kişiye iş alanı açılacağının müjdesini verdi

Müjdeyi AK Partili vekil verdi!

AK Parti Aydın Milletvekili ve MKYK üyesi Mustafa Savaş, Çine OSB’de 1500 kişiye iş alanı açılacağının müjdesini verdi

19 Temmuz 2017 Çarşamba 11:23
Müjdeyi AK Partili vekil verdi!
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MKYK Üyesi Savaş, 2005 yılında kurulan Çine OSB'de son dönemde önemli gelişmeler sağlandığını, bir yandan kurumsallaşma ve altyapı çalışmalarına hız verilirken öte yandan artan yatırımcı taleplerine de hızla cevap verildiğini söyledi. Yatırım alanındaki 82 parselin 78 'nin yatırımcılara tahsis edildiğini ve OSB'deki doluluk oranının yüzde 95 'e ulaştığını söyleyen Savaş, sözlerine şu açıklamalarla devam etti:  
 
“Son olarak ülkemizde öncü  bir seramik firmasına 400 bin metrekare yer tahsisi yapılmıştır. 150 bin metrekaresi kapalı alanda, tam kapasite çalışmaya başlayacak olan fabrikada bin 500 kişinin istihdamı gerçekleşecektir. Üretilen seramiklerin yüzde 60’ı yurtdışına ihraç edilecektir. 1,5 yıl içerisinde hizmete girecek olan bu fabrikanın tahsis protokolü  İlçe Kaymakamımız başkanlığında OSB yönetim kurulu ve sivil toplum örgütlerinin katılımıyla bugün saat 11.00’de imzalanacaktır. Yine önümüzdeki günlerde görüşmeleri devam eden bir başka seramik fabrikasıyla da tahsis konusunda  anlaşma aşamasına gelinmiştir. OSB'mizde doğalgaz indirme ve diğer bütün altyapı işleri de hızlanarak devam etmektedir” dedi.
 
AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, ayrıca  önümüzdeki iki yıl içerisinde OSB’nin cazibe merkezi haline geleceğini, Çine ve yakın çevresinin ekonomisinin canlanmasına  katkı sağlayacağını ifade etti. Savaş, Çine OSB’nin bu noktaya gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, Çine’ye çok şey katacağı inancıyla  bütün bu yatırımların hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

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Anahtar Kelimeler:
AK PartiMustafa SavaşMkykOSB
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