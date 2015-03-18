Müjde! Torba Kanun'un 11 maddesi Meclis'ten geçti

Kabul edilen maddelere göre, lisans mezunu ebeler, meslekleriyle ilgili lisansüstü eğitim alarak uzmanlaştıktan ve diplomaları sağlık Bakanlığı'nca tescil edildikten sonra "uzman ebe" olarak çalışacaklar. Ebeler meslekleriyle ilgili olan özellik arz eden birim ve alanlarda belirlenecek esaslar çerçevesinde yetki belgesi alacaklar. İstanbul'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulacak. Üniversite Tıp, Hemşirelik, Yaşam Bilimleri ve Sağlık Bilimleri fakülteleri ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nden oluşacak. Üniversitenin mütevelli heyeti, Sağlık Bakanı, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, Rektör, Bakanın seçeceği bir üye ile Yükseköğretim Kurulu tarafından seçilen profesör unvanına sahip bir üye olmak üzere, toplam 5 üyeden oluşacak. Üniversite, yabancı dilde eğitim veren program açma, yabancı yükseköğretim kurumları ile ortak program yürütme de dahil olmak üzere yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarıyla her türlü iş birliğine dair protokol yapabilecek.

Mektebi Tıbbıyeyi Şahane adıyla hizmet vermek üzere inşa edilen ve halen Marmara Üniversitesi adına tahsisli olan Haydarpaşa Kampüsü, Sağlık Bilimleri Üniversitesine tahsis edilecek.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÜZDE 50 ZAM

Teklifle, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne 2735 kadro ihdas ediliyor.

Teklife ihdas edilen maddeyle, sağlık çalışanlarının nöbet ücretleri yüzde 50 oranında artırıldı.

EK DERS ÜCRETİ