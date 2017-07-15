Muhtarların aracına terör saldırısı

VALİLİKTEN yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Nallıkaya köyü Gözlüce mevkisinde terör örgütü PKK mensuplarınca yola yerleştirilen el yapımı patlayıcı, Damlı köyü muhtarı Abdullah Epcerev ile Suluyazı köyü muhtarı Abdullah Zorlu'nun içinde bulunduğu minibüsün geçişi sırasında patlatıldı.
Ölen ve yaralanın olmadığı saldırıda, araçta maddi hasar meydana geldi.
Teröristlerin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.
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