Muhtar uyuşturucudan tutuklandı

DEREKADI Mahallesi'nde ikamet eden Naci K. isimli şahsın ev ve tarlasında Hint keneviri yetiştirdiği, hasat ettiği kenevirleri satmak için ilçe merkezine getireceği ihbarını alan polis, baskın düzenledi. Naci K’nin ikametinde herhangi bir suç unsuruna rastlamayan ekipler, evin devamındaki tarlada toplam 800 kök Hint keneviri ele geçirdi. Ayrıca hasat edilmiş ve kurumaya bırakılmış 8 kilogram esrar ele geçirildi. Kenevir ve esrara el koyan ekipler, Naci. K'yi gözaltına aldı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Naci K.’nin Derekadı muhtarı olduğu ortaya çıktı.
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