Muhtar: Kılıçdaroğlu’na özür ziyaretine gideceğiz

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırının yapıldığı Akkuzulu Köyü Muhtarı Halil Kökmen, “Köyümüzde yaşanan olaydan utanç duyuyoruz. Genel Başkan’a köyümüz adına bir özür ziyaretinde bulunacağız” dedi.

Muhtar: Kılıçdaroğlu’na özür ziyaretine gideceğiz
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MUHTAR Kökmen yaptığı açıklamada saldırıda bulunanlardan birisinin kendi köylüleri olduğunu dile getirerek “Çoğu bizim köylü değildi. Halk galeyana getirildi. Evden çıkarken Kılıçdaroğlu'na ben yardımcı oldum. Yoksa olay daha da büyüyecekti. Çubuk'tan, Akyurt'tan, Ankara'dan köye doğru yürüyüş başlamıştı” diye konuştu. Evin sahibi Rahim Doruk ise cenaze namazı sonrası kalabalık bir grubun evine doğru geldiğini belirterek şunları söyledi: “Türk İslam âdetinde misafiri kapıdan kovmak olmaz. Biz doğru olanı yaptık. İnsanlar bilmese de rabbim biliyor.''

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