Muhtar adayı önce seçimi sonra hayatını kaybetti

BURDUR'da esnaflık yapan Muammer İnci (55),elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. İnci'nin 31 Mart seçimlerinde mahalle muhtar adayı olduğu ve seçimleri kaybettiği öğrenildi. Akdere Mahallesi'nde bir inşaatın dördüncü katında balkon korkuluklarını yapan Muammer İnci'nin elindeki demir profil, inşaatın yanından geçen elektrik tellerine çarptı. Akıma kapılan İnci, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İnci, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İnci'nin cesedi aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Öte yandan, Muammer İnci’nin 31 Mart Seçimlerinde Bozkurt Mahallesinden muhtar adayı olduğu ve seçimleri kaybettiği öğrenildi.