Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme!

YARGITAY Başkanlığı tarafından Afyonkarahisar'da bir termal otelde 2018 yılı değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in yanı sıra, Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, hakim ve savcılar katıldı. Yargıtay'ın çalışmalarını anlatan sinevizyon gösterisinin ardında konuşan Mehmet Akarca, 2018 yılında üst düzey kamu görevlileri hakkında açılan soruşturma ve davalar hakkında bilgi verdi. Bu dönemde Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin ölümüne ilişkin ihmali bulunan üst düzey kamu görevlileri hakkında da kamu davası açıldığını kaydeden Akarca, "Üst düzey kamu görevlilerinin suç işlemeleri halinde soruşturma yapma ve haklarında kamu davası açma görevi başsavcılığımızca yerine getirilmekte. Maalesef bu dönemlerde özellikle üst düzey kamu görevlileri ile ilgili şikayetlerin arttığını müşahede etmekteyiz. Bu kapsamda 2018 yılında başsavcılığımızda derdest bulunan 119 dosyanın 114'ü karara bağlanmış. Karara bağlanan 54'ü hakkında işleme konulmama, 43'ü hakkında düşme kararı, 11'i hakkında görevsizlik kararı, 3 dosyaya birleştirme kararı verilmiş. Soruşturması yapılan 3 üst düzey kamu görevlisi hakkında iddianame hazırlanarak ilgili ceza dairesine dava açılmıştır. En son buraya gelmeden önce rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin yaşamanı yitirdiği kazayla ilgili ihmali bulunan üst düzey kamu görevlileriyle ilgili kamu davası tarafımızdan açılmıştır" diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2019, 16:54