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Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 9. yılı

Büyük Birlik Partisinin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu yerel seçimler öncesi partisinin Kahramanmaraş mitinginin ardından Yozgat’a gitmek üzere bindiği helikopterin 25 Mart 2009’da Kahramanmaraş Keş Dağı’na düşmesi sonucu 5 kişiyle birlikte hayatını kaybetti

Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 9. yılı

Büyük Birlik Partisinin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu yerel seçimler öncesi partisinin Kahramanmaraş mitinginin ardından Yozgat’a gitmek üzere bindiği helikopterin 25 Mart 2009’da Kahramanmaraş Keş Dağı’na düşmesi sonucu 5 kişiyle birlikte hayatını kaybetti

25 Mart 2018 Pazar 12:58
Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 9. yılı
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HELİKOPTERİN enkazı ile Muhsin Yazıcıoğlu, BBP Sivas İl Başkanı Erhan Üstündağ, İl Başkan Yardımcısı Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya, pilot Kaya İstektepe ve İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri İsmail Güneş’in cenazesi, kazadan 48 saat sonra köylüler tarafından Keş Dağı Kuru Dere Kanlıçukur mevkiinde bulundu.

Bu arada, Yazıcıoğlu’nun 5 kişiyle birlikte hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yürütülen soruşturma ve davalar FETÖ ile bağlantılı olarak sürüyor. FETÖ’nün darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edilmesine ilişkin davada, müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılan eski Astsubay Aydın Özsıcak ile Yarbay Davut Uçum hakkında, kazada hayatını kaybeden gazeteci İsmail Güneş’in eşi Yasemin Güneş de “kaza kırım ekibinde yer aldıkları ve parça çalanlar arasında oldukları” gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuş durumda...

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