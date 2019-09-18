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Muharrem İnce’den Fatma Girik’e ziyaret!

CHP'li Muharrem İnce, Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik'i ziyaret etti

GÜNDEM 18.09.2019, 22:07 18.09.2019, 22:16
Muharrem İnce’den Fatma Girik’e ziyaret!
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İNCE Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Türk sinemasının büyük çınarı, hepimizin yaşamında iz bırakan filmlerin unutulmaz ismi Fatma Girik'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettim. Kendisine tekrar acil şifalar diliyorum” dedi.

#muharrem ince
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