Muharrem İnce seçim gecesi içkili miydi? Görgü tanığı açıkladı

CHP'nin 2018 seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Habertürk ekranlarında katıldığı programda gündeme dair soruları yanıtladı. İnce'ye yöneltilen sorular arasında "Cumhurbaşkanlığı seçimlerin yapıldığı gece alkollü olduğu iddiası" yer aldı. Nagehan Alçı'nın seçim gecesi içkili olup olmadığını sorması üzerine Muharrem İnce, "Ben içki içerim ama o gece içmedim. Kimseye de hesap vermem. Haram yiyenler hesap versin" dedi.

NAGEHAN ALÇI: İÇKİLİ OLDUĞUNUZU TUNCAY ÖZKAN SÖYLEDİ

Bunun üzerine Nagehan Alçı bu iddianın sahibinin Tuncay Özkan olduğunu savundu. Alçı, "Tuncay Özkan'ın iddiasıydı sizin içki içtiğiniz. O yaydı, siz bunu söylediniz…" sözleri üzerine İnce, "Ne diyeyim, benim adaylığım açıklandığında Türkiye için Muharrem İnce zamanı geldi deyip otobüse binmek için devreye insan sokanların gün değiştikçe devran değiştikçe, ne deyim bunlara? Bunlara söyleyecek sözüm yok benim" şeklinde konuştu.

TUNCAY ÖZKAN, NAGEHAN ALÇI'YI YALANLADI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ise stüdyodaki sohbete ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. "Nagehan Alçı yalan söylüyor" diyen Özkan, seçim gecesi kendisinin genel merkezde olduğunu belirterek, "Nagehan Alçı yalan söylüyor. Ben hiç bir zaman M. İnce seçim gecesi içkiliydi demedim. Ben CHP Genel Merkezi'ndeydim. Tanık olmadığım bir şeyi nasıl söylerim. Bu zırvalarla CHP içinde kavga arayanlar benden sonuç alamazlar, başka kapıya…" dedi.