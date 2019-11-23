Muharrem İnce saat verip duyurdu: İsteyen istediğini sorabilecek
Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan'ın Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen CHP'li ismin Muharrem İnce ve kaynağının gazeteci Talat Atilla olduğunu açıklamasının ardından iddiaları yalanlayan Muharrem İnce, yarın saat 13:00'da basın toplantısını yapacağını duyurdu.
SÖZCÜ Gazetesi yazarı Rahmi Turan'ın " Beştepe'de Erdoğan'la görüşen Muharrem İnce'dir" açıklamasının ardından iddiayı sert bir dille yalanlayan Muharrem İnce konuyla ilgili basın toplantısı düzenleme kararı verdi. Yarın saat 13.00'da toplantı yapacağını duyuran İnce, "Yalova Merkez Elmalık Köyündeki evimde sürece ilişkin kamuoyunu bilgilendirmek için isteyen gazetecinin istediği soruyu sorabileceği basın toplantısı düzenleyeceğim" dedi.
"İSTEYEN İSTEDİĞİNİ SORACAK"
Muharrem İnce, "24 Kasım 2019 Pazar günü saat 13.00'de Yalova Merkez Elmalık Köyündeki evimde sürece ilişkin kamuoyunu bilgilendirmek için isteyen gazetecinin istediği soruyu sorabileceği basın toplantısı düzenleyeceğim." ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Sözcü yazarı Rahmi Turan, "Beştepe'de Erdoğan'la görüşen CHP'li" başlıklı yazısında, bir CHP'linin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gizli bir görüşme gerçekleştirdiğini iddia etti. Turan ayrıca Erdoğan'ın ismi gizli olan CHP'liye 'genel başkan olması gerektiğini söyledi' iddiasında da bulundu. Söz konusu iddiayı Cumhurbaşkanlığı kaynakları yalanladı. Turan ise bunun üzerine bahsi geçen ismin Muharrem İnce olduğunu söyledi. Muharrem İnce görüşme iddialarını kesin bir dille yalanladı. Ardından da Rahmi Turan gelen tepkiler üzerine bilgiyi Talat Atilla'dan aldığını dile getirdi.
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