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Muharrem İnce'nin öfkesi dinmiyor! Bir açıklama daha geldi

Gazeteci Rahmi Turan'ın yazısıyla gündeme oturan Muharrem İnce, Erdoğan'la görüştüğü iddialarıyla ilgili bir açıklama daha yaptı. Turan hakkında "kalemşör" ifadesini kullanan İnce, CHP yönetimine de ağır ifadeler kullandı.

GÜNDEM 23.11.2019, 12:39
Muharrem İnce'nin öfkesi dinmiyor! Bir açıklama daha geldi
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CHP'li Muharrem İnce, Sözcü yazarı Rahmi Turan'ın "İnce-Erdoğan Beştepe'de görüştü" iddiası üzerine bir açıklama daha yayınladı. Sosyal medya hesabı Instagram'dan zehir zemberek bir açıklama yayınlayan İnce, Rahmi Turan hakkında "kalemşör" derken kaynağı için de "saray soytarısı" dedi.

Rahmi Turan'ın Türkiye'nin gündemine oturan olayla ilgili olarak Muharrem İnce'nin adını vermesinin ardından İnce, yaptığı ilk açıklamada "Kanıtlasın, Taksim Meydanı'nda kendimi yakarım" demişti. İnce bu açıklamanın ardından yaptığı bir diğer açıklamada yargı yoluna başvuracağını dile getirmişti. CHP'nin 2018'deki Cumhurbaşkanı adayı olan İnce, yaptığı son açıklamada ise zehir zemberek ifadeler kullandı.

"İLK GÜNDEN TAHMİN ETMİŞTİM"

Söz konusu iddiaların merkezine oturacağını daha ilk günden tahmin ettiğini belirten İnce, CHP Genel Merkezi'ni de suçladı. İnce, "Daha ilk günden Rahmi Turan'ın dile getirdiği iddiaların merkezine benim adımın oturtulacağını bana gelen bilgiler doğrultusunda tahmin etmiştim. Bunun benim üzerimden parti içi muhalefete yönelik bir operasyon olduğunu ve bunun Genel Merkez'in mutfağında bir çete tarafından pişirildiğini biliyordum. Tahminlerimde yanılmadım" dedi.

"ŞEREFSİZCE BİR SALDIRIDIR"

Yapılanları, 'parti için muhalefete şerefsizce bir saldırı' olarak tanımlayan İnce, "İddiaların benimle uzaktan yakından bir ilgisi yoktur, olamaz. Bu bana, benim üzerimden parti içi muhalefete yönelik şerefsizce bir saldırıdır. Bu şerefsiz, onurdan insanlıktan nasip alamamış kalemşörle ve kaynağım dediği saray soytarısıyla mutlaka yargı önünde hesaplaşacağız. Bu iş elbette sadece yargıyla sınırlı kalmayacaktır. Siyaseten bu operasyonun parçası olan ve Cumhurbaşkanlığı seçim akşamından bu yana şahsıma yönelik kampanya yürütenlerle de hesaplaşmamız kamuoyunun huzurunda devam edecektir" şeklinde konuştu.

"CHP YÖNETİMİ KONUYU GEÇİŞTİREMEZ"

CHP yönetiminin konuyla ilgili adım atması gerektiğini de dile getiren İnce, "Şundan herkes emin olsun ki kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacaktır. Ben kendimin ne olduğunu biliyorum. Madem ismimi ortaya attınız elinizdeki belgeleri de tüm Türkiye ile paylaşmanızı bekliyorum. Bu konu artık benim için siyasi bir konu olmanın çok ötesine geçmiş bulunmaktadır. CHP yönetimi bu saatten sonra konuyu geçiştiremez. Bu konuyla ilgili benim üzerimden mutlaka bir disiplin soruşturmasını da başlatmalıdır. Ya da taraf olarak konuyu yargıya taşıyıp kendi duruşunu göstermelidir" diyerek sözlerini noktaladı.

NE OLMUŞTU?

Sözcü yazarı Rahmi Turan, "Beştepe'de Erdoğan'la görüşen CHP'li" başlıklı yazısında, bir CHP'linin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gizli bir görüşme gerçekleştirdiğini iddia etti. Turan ayrıca Erdoğan'ın ismi gizli olan CHP'liye 'genel başkan olması gerektiğini söyledi' iddiasında da bulundu.Söz konusu iddiayı Cumhurbaşkanlığı kaynakları yalanladı. Turan ise bunun üzerine bahsi geçen ismin Muharrem İnce olduğunu söyledi.

#muharrem ince #Gazeteci #Rahmi Turan #Erdoğan #CHP
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