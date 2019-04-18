Muharrem İnce'den İsmail Küçükkaya'ya mesaj: Adam kazandı

GAZETECİ İsmail Küçükkaya, Muharrem İnce'nin kendisine,mazbatasını alarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Ekrem İmamoğlu'nu kast ederek 'Adam kazandı' ifadelerini içeren mesajını, sosyal medya hesabından paylaştı. Küçükkaya, İnce’nin konuya ilişkin “Biz kazanana kazandı deriz” dediğini de aktardı. 24 Haziran seçimlerinden sonra kamuoyunun karşısına çıkmadığı için eleştirilen Muharrem İnce, seçim gecesi İsmail Küçükkaya'ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik olarak 'Adam kazandı' şeklinde bir mesaj atmıştı.