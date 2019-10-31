Muharrem İnce'den adaylık açıklaması

CNN TÜRK’te Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge programına katılan İnce, "Siyaset bir iddia işidir. Siyaset bir ikna işidir. Ben bir iddiada bulundum. Beni CHP’ye genel başkan yaparsanız, ben CHP’yi kadrolarla birlikte tüzüğünü değiştirerek, programını değiştirerek ve örgütlenme şeklini değiştirerek, söylemini yenilemeye talibim dedim.Ben bu iddiamın arkasındayım. 1300 delegeye gidip “bana imza verin” diyerek aday olmayacağım. Ben buradayım, gelmek istiyorlarsa arkadaşlar gelirler. Onlar gelmiyorlarsa ben salona giderim. Ben gidip da bana imza verin diye, ben oraları aştığımı düşünüyorum. Bu kibir değil, biliyorlar isteğimi" diye konuştu.

"Önce genel başkanlık sonra adaylık"

"Beni aday gösterirler önümüzde cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Olacak mısın aday? Tabii ki olacağım" diyen İnce, "Bundan daha doğal ne olabilir? Ben gidip imza toplamam. Bu kibir değildir. Sakın yanlış anlamayın. Oraları geçtik. Derlerse ve benim bu görüşüme inanıyorlarsa CHP Genel Başkanı, cumhurbaşkanı adayı olmalıdır. Buna inanırlarsa genel başkan adayı olurum" dedi.