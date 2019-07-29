Muharrem İnce: Asıl bölücü Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisidir

CHP eski Milletvekili Muharrem İnce Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu tarafından kurulması beklenen partilere ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni kurulacak parti hakkındaki “Ümmeti bölüyorlar” yorumunu eleştiren İnce, "AKP’de olanlar ümmetin bir parçası, ayrılmak isteyenler ümmetin bir parçası değil şeklinde bir mantık olabilir mi?” dedi.

İnce, Twitter hesabından şu değerlendirmelerde bulundu:

- Kötü yönetimin başı kendi partisinden ayrılmak isteyenlere ‘ümmeti bölüyorlar’ suçlamasında bulunmuş. Ne zamandan beri siyasal aidiyet ümmetin bir parçası olarak anılır oldu? AKP’de olanlar ümmetin bir parçası, ayrılmak isteyenler ümmetin bir parçası değil şeklinde bir mantık olabilir mi?

- CHP’liler Müslüman değil mi? İYİ Partililer, Saadet Partililer Müslüman değil mi? Bunları sana öğretmediler mi? Ümmet bütün Müslüman toplumuna verilen addır. Bunun içerisinde Kürtler, Türkler, Sünniler, Aleviler hepsi vardır.Milleti bölme telaşı içerisindesiniz. Asıl bölücü olan Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisidir. Müslüman ümmeti AKP ümmeti haline getirerek ayrılmak isteyenleri ümmeti bölmekle suçlamak, işte gerçek bölücülük budur.

- Recep Tayyip Erdoğan’ı buradan uyarıyorum. Diyorum ki üniversite diploman tartışmalı ama galiba senin imam hatip diploman da tartışmalı.