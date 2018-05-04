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Muharrem İnce ailesini yanına aldı ve "Hazırım" dedi

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olmasına kesin gözüyle bakılan Muharrem İnce, sosyal medya hesabından ailesi ile çektiği bir fotoğrafı yayınlayarak altına "Biz hazırız" yazdı

Muharrem İnce ailesini yanına aldı ve "Hazırım" dedi

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olmasına kesin gözüyle bakılan Muharrem İnce, sosyal medya hesabından ailesi ile çektiği bir fotoğrafı yayınlayarak altına "Biz hazırız" yazdı

04 Mayıs 2018 Cuma 09:14
Muharrem İnce ailesini yanına aldı ve "Hazırım" dedi
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CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayını saat 10.00'da Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda düzenlenecek şölen ile açıklayacak.

"AFİŞLERİ ASILIYOR"

Bu tören öncesinde ise başkentin bulvarlarına CHP'nin adayı Muharrem İnce'nin fotoğrafları ve afişleri asılıyor.

"BİZ HAZIRIZ"

Henüz resmi bir açıklama olmasa da İnce'nin sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ve mesaj adaylığının kesinleştiğinin kanıtı gibi. Ailesi ile bir selfie çeken İnce altına da "Biz hazırız" diye yazdı.

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CHPMuharrem InceSosyal Medya
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