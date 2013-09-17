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Muhaliflerden pilot açıklaması

Muhalifler düşürülen Suriye helikopterinin pilotu ile ilgili açıklama yaptı

Muhaliflerden pilot açıklaması

Muhalifler düşürülen Suriye helikopterinin pilotu ile ilgili açıklama yaptı

17 Eylül 2013 Salı 11:22
Muhaliflerden pilot açıklaması
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MUHALİFLER Türk jetleri tarafından düşürülen Suriye helikopterinden atlayan üç kişiden ikisinin öldüğünü, birinin ise ellerinde rehin bulunduğunu açıkladı.

Türkiye'nin, sınır ihlali yapan Suriye'ye ait bir askeri helikopteri düşürdüğünü açıklamasının ardından Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), helikopterin vurulmasından hemen sonra çekildiği iddia edilen görüntüler paylaştı.

Görüntülerde uçağın alev topu halinde yere düşmesi ve yanan enkazının yanı sıra paraşütle atlayan pilotların yere inişi görülüyor. ÖSO mensupları daha sonra ise otomatik silahlarla, paraşütle yere inmeye çalışan havadaki pilotlara nişan alarak ateş ediyor.

Pilotların yere inmesiyle birlikte 'Allahuekber' diye bağırmaya başlayan ÖSO mensupları, pilotlara doğru yöneliyor ve hemen ardından arka arkaya silah sesleri duyuluyor. Görüntülerde ayrıca pilotlardan birine ait olduğu iddia edien bir ceset ve kanlı üniforma görülüyor.

Bu arada enkaz parçalarını toplamayı sürdüren muhalifler helikopterden üç kişinin düştüğünü ikisinin öldüğünü, birinin ise ellerinde rehin bulunduğunu söyledi.

Hürriyet

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Son Güncelleme: 17.09.2013 11:25
Anahtar Kelimeler:
SURİYELİ MUHALİFLERTÜRK JETİHELİKOPTER PİLOTÖlüm
Yorumlar
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suavi yetkin 2013-09-18 07:56:49

bunlar müslümanmı esirleri öldürüyorlar davut oğlu ve tayyibin eseri silah veriyorlar

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