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Muhalefetin 4'lü ittifakına Bahçeli'den ilk yorum

Muhalefetin 4'lü ittifakıyla ilgili konuşan MHP Lideri Bahçeli, " Sıfır barajla bu seçim nasıl oluyor görülsün bakalım. Hayırlı uğurlu olsun." dedi

Muhalefetin 4'lü ittifakına Bahçeli'den ilk yorum

Muhalefetin 4'lü ittifakıyla ilgili konuşan MHP Lideri Bahçeli, " Sıfır barajla bu seçim nasıl oluyor görülsün bakalım. Hayırlı uğurlu olsun." dedi

02 Mayıs 2018 Çarşamba 11:54
Muhalefetin 4'lü ittifakına Bahçeli'den ilk yorum
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 MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin ittifakıyla ilgili açıklamada bulundu.. Bahçeli, "Hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

İşte Bahçeli'nin açıklamasından öne çıkanlar:

"SIFIR BARAJLA BU SEÇİM NASIL OLUYOR GÖRÜLSÜN"

İttifakın yasal zeminde yapılmasının demokrasimiz için hayırlara vesile olacağını ifade etmiştik. Bazı çevreler bu ittifak kavramına alerji ortaya koymuşlardır. Zaman içinde kendileri de ittifak yapma duruma geldiler. Dört partinin böyle bir arada olması ülkemiz için kaynaşma vesilesi olacaktır. Sıfır barajla bu seçim nasıl oluyor görülsün bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. Baraj meselesinden dolayı hazine yardımı almak için buna tevessül ettiğimizi söyleyen köşe yazarları bu süreci takip etsinler. Seçim pusulasında boş yer bırakmadıkları takdirde her şey geçerli.

"943 MÜRACAAT YAPILDI, 108'Sİ HANIMEFENDİ"

Bugün de tamamlandıktan sonra ayın 3'ünde müracaatlar son bulmuş olacak. Müracaaatların yanında herhangi bir uzatma söz konusu olmayacak bizde. Dün akşam itibariyle 943 müracaat yapılmıştır. Bunlar içinde en sevindiricisi 108 hanımefendi olmasıdır.

"26'SINDA ADAY TANITIM TOPLANTISI YAPILACAK"

Genel Başkan Yardımcımızın yönetiminde 15 avukattan oluşan güvenlik soruşturması grubu oluşturuldu. Müracaatlar incelenecek. FETÖ'den sızma var mı? Yasa dışı örgütlerden sızma var mı? Herhangi bir şey varsa müracaatları reddedilecek. Siz GBT mi diyorsunuz ona bakılacak. 26'sında da aday tanıtım toplantısı yapılacak.

"ADAYIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN"

Bizim MHP Meclis grubumuz öğleden sonra bir araya gelecek. Grup kararı alacaklar. Adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ayrıca Cumhurun İttifakı konusunda çalışmaları gözden geçireceğiz. İttifak bugün için 2 partiden oluşmaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
MHPDevlet BahçeliCHPİYİ PartiSaadet Partisi
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