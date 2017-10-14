‘Muhafız komutanı darbeyi biliyordu’

FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı’ndaki faaliyetlere ilişkin davaya dün devam edildi. Aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski Başyaveri Albay Ali Yazıcı, eski Alay Komutanı Albay Muhsin Kutsi Barış’ın da bulunduğu 534 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi. Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Sincan’da görülen duruşmada, sanık eski Uzman Çavuş Mesut Duman yaşadıklarını anlattı.

‘Çünkü kandırdılar’

Duman, 15 Temmuz 2016’da içtima alanında Albay Kutsi Barış’ın telefonların toplanmasını istediğini ve Genelkurmay’a DEAŞ saldırısı olduğunu, güvenliği kendilerinin alacağını söylediğini, tabur komutanı Fedakar Akça’nın emriyle araçlara bindiklerini ve konvoy halinde Genelkurmay’a gittiklerini söyledi. Duman, Genelkurmay’a 23.30 sıralarında ulaştıklarını ve o saatte olağan dışı bir durum görmediğini savundu. Saat 02.00 sıralarında darbe girişimi yapıldığını öğrendiğini belirten Duman, Akça’nın, “Çok fena oyuna geldik, kandırıldık. Sizi buradan çıkaracağım ve kışlaya götüreceğim” dediğini aktardı. Mahkeme Başkanı Murat İlhan’ın, önceki ifadelerinde Akça ve Barış’tan şikayetçi olduğunu hatırlatarak, “Bu kişilerin bu işi bildiklerini mi düşünüyorsun?” sorusuna Duman, “evet” yanıtını verdi. Başkan İlhan’ın, “neye dayanarak” sorusuna Duman, “Çünkü personeli kandırarak götürüyorlar” karşılığını verdi.

‘Tırmananı vurun’

Sanık eski Uzman Çavuş Türkay Uçar da safari kıyafetli bir binbaşının yanına gelerek, “Polis, asker ya da halktan herhangi birisi tellere tırmanırsa vurun” emri verdiğini öne sürdü. Uçar, darbe girişimini öğrendikten sonra yakınındaki erbaş ve erlere silah kullanmamaları gerektiğini söylediğini, daha sonra da askerleri geriye çekerek, silahlarını bıraktırdıklarını iddia etti.

Sanık eski Uzman Çavuş Furkan Kaya da Genelkurmay’a girdikten sonra belirtilen mevzilere dağıldıklarını, binbaşı Halil Çınar’ın gelerek, namluların karşıya yönlendirilmesi, herhangi bir saldırı gelirse ateş edilmesi emri verdiğini anlattı.