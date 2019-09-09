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Muğla'da orman yangını

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

GÜNDEM 09.09.2019, 15:17
Muğla'da orman yangını
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YENİCE Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, havadan 4 helikopter ve karadan 20 arazöz ile müdahale ediliyor. Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için çaba sarf ediyor.

#muğla #Menteşe #orman yangını #Yangın
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