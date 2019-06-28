Müge Anlı'yı Güven Bana'da çileden çıkaran an!

Farklı bir formatla sevenlerinin karşısına çıkan Müge Anlı'nın, sunduğu yarışma programı Güven Bana'da, iki yarışmacının "Cumhuriyet" sorularını bilememesi sosyal medyaya damga vurdu.

Müge Anlı'yı Güven Bana'da çileden çıkaran an!
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YILLARDIR ATV ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert isimli programı sunan Müge Anlı, alışılagelmişin dışına çıkarak Tamer Karadağlı'nın eskiden sunduğu Güvan Bana yarışmasıyla sevenlerinin tekrar karşısına çıktı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Yaz dönemi boyunca Güven Bana isimli bir programla ekranlarda olacak olan Müge Anlı, sunduğu 'Güven Bana' ilk bölümüyle izleyiciyle buluştu. ATV'de yayınlanan yarışmaya katılan iki yarışmacının ," Türkiye'de cumhuriyetin ilan edildiği yıl, Ankara'da Birinci Meclisin açılış tarihinden kaç yıl sonradır?" sorusunu bilememesi sosyal medyada gündem oldu. 

İPUCU VEREREK YARDIMCI OLMAYA ÇALIŞTI

Meclis'in açılması ve Cumhuriyet'in kuruluşu tarihlerini uzun süre düşünen yarışmacılara Müge Anlı ipucu vererek yardımcı olmaya çalıştı.

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