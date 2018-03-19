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Müge Anlı, Tosun'un nasıl dolandırdığını uygulamalı anlattı

Müge Anlı, milyonlarca lirayı toplayıp Uruguay'a kaçan Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın vatandaşlarımızı nasıl dolandırdığını canlı yayında uygulamalı olarak anlattı

Müge Anlı, Tosun'un nasıl dolandırdığını uygulamalı anlattı

Müge Anlı, milyonlarca lirayı toplayıp Uruguay'a kaçan Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın vatandaşlarımızı nasıl dolandırdığını canlı yayında uygulamalı olarak anlattı

19 Mart 2018 Pazartesi 14:06
Müge Anlı, Tosun'un nasıl dolandırdığını uygulamalı anlattı
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KAYIPLARI bulması ve cinayetleri çözmesi ile adından söz ettiren ünlü sunucu Müge Anlı, bu kez çiftlik Bank mağdurlarına el attı.

CANLI YAYINDA UYGULAMALI OLARAK ANLATTI
ATV ekranlarında yayınlanan programında konuyu enine boyuna işleyen Müge Anlı, Çiftlik Bank'ın insanları nasıl bir yolla dolandırdığı canlı yayında uygulamalı gösterdi.

PARALARI TOPLAYIP URUGUAY'IN YOLUNU TUTTU
Hatırlanacağı üzere Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın topladığı paralarla Uruguay'a kaçmıştı.

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