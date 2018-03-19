Müge Anlı, Tosun'un nasıl dolandırdığını uygulamalı anlattı

KAYIPLARI bulması ve cinayetleri çözmesi ile adından söz ettiren ünlü sunucu Müge Anlı, bu kez çiftlik Bank mağdurlarına el attı.

CANLI YAYINDA UYGULAMALI OLARAK ANLATTI

ATV ekranlarında yayınlanan programında konuyu enine boyuna işleyen Müge Anlı, Çiftlik Bank'ın insanları nasıl bir yolla dolandırdığı canlı yayında uygulamalı gösterdi.

PARALARI TOPLAYIP URUGUAY'IN YOLUNU TUTTU

Hatırlanacağı üzere Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın topladığı paralarla Uruguay'a kaçmıştı.