Müge Anlı, Tosun'un nasıl dolandırdığını uygulamalı anlattı

KAYIPLARI bulması ve cinayetleri çözmesi ile adından söz ettiren ünlü sunucu Müge Anlı, bu kez çiftlik Bank mağdurlarına el attı.
CANLI YAYINDA UYGULAMALI OLARAK ANLATTI
ATV ekranlarında yayınlanan programında konuyu enine boyuna işleyen Müge Anlı, Çiftlik Bank'ın insanları nasıl bir yolla dolandırdığı canlı yayında uygulamalı gösterdi.
PARALARI TOPLAYIP URUGUAY'IN YOLUNU TUTTU
Hatırlanacağı üzere Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın topladığı paralarla Uruguay'a kaçmıştı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.