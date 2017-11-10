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Müge Anlı'dan skandal hata! Uyarı alınca anında özür diledi

35 gündür kendisinden haber alınamayan Fatma Uyanık'la ilgili son gelişmeleri aktaran Müge Anlı "Cinayet" ifadesini kullanınca reji tarafından anında uyarıldı

Müge Anlı'dan skandal hata! Uyarı alınca anında özür diledi

35 gündür kendisinden haber alınamayan Fatma Uyanık'la ilgili son gelişmeleri aktaran Müge Anlı "Cinayet" ifadesini kullanınca reji tarafından anında uyarıldı

10 Kasım 2017 Cuma 14:36
Müge Anlı'dan skandal hata! Uyarı alınca anında özür diledi
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ATV ekranlarında  Müge Anlı'nın sunduğu programda 35 gündür kendisinden haber alınamayan 32 yaşındaki Fatma Uyanık'ı arama çalışmaları devam ediyor.

"CİNAYETE EL ATMALARI LAZIM"

Fatma Uyanık'ın ailesi bir aydır devam eden arama çalışmaları sonrası yeniden  Karaman'a döndü. Bugünkü canlı yayında son gelişmeler hakkında bilgi veren  Müge Anlı, " Jandarma ve polisin birbirine destek vermesi lazım. Özel bir ekip oluşturulup Fatma Uyanık'ın cinayetine el atması gerektiğine inanıyorum" dedi.

HATASINI ANLAYIP ÖZÜR DİLEDİ

Kayıp genç kızı cinayete kurban gitmiş gibi lanse eden  Müge Anlı, rejiden aldığı uyarı sonrası "Cinayetine mi dedim? Özür dilerim. Ailesinden de özür diliyorum" diyerek durumu kurtarmaya çalıştı.

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