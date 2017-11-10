Müge Anlı'dan skandal hata! Uyarı alınca anında özür diledi

ATV ekranlarında Müge Anlı'nın sunduğu programda 35 gündür kendisinden haber alınamayan 32 yaşındaki Fatma Uyanık'ı arama çalışmaları devam ediyor.

"CİNAYETE EL ATMALARI LAZIM"

Fatma Uyanık'ın ailesi bir aydır devam eden arama çalışmaları sonrası yeniden Karaman'a döndü. Bugünkü canlı yayında son gelişmeler hakkında bilgi veren Müge Anlı, " Jandarma ve polisin birbirine destek vermesi lazım. Özel bir ekip oluşturulup Fatma Uyanık'ın cinayetine el atması gerektiğine inanıyorum" dedi.

HATASINI ANLAYIP ÖZÜR DİLEDİ

Kayıp genç kızı cinayete kurban gitmiş gibi lanse eden Müge Anlı, rejiden aldığı uyarı sonrası "Cinayetine mi dedim? Özür dilerim. Ailesinden de özür diliyorum" diyerek durumu kurtarmaya çalıştı.