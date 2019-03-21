Müge Anlı'da gündeme gelen Gülben Ergen'den açıklama var

ATV'de ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen 82 yaşındaki Asım Bayram cinayeti çözüldü ancak katil zanlılarından Murat Güneş'in emniyet yetkililerine verdiği ifade magazin gündemine bomba gibi düştü. Asım Bayram'dan bir önceki işlediği cinayet hakkında konuşan Murat Güneş, kendisini Gülben Ergen'in azmettirdiğini söylemişti. Hakkında çıkan bu iddialara sessiz kalan Gülben Ergen, sonunda açıklama yaptı.

1988 yılında Gülben Ergen'in ağabeyi Rıfat Ergen, Gürinan Bayramoğlu tarafından vurularak öldürülmüş, daha sonra Gürinan Bayramoğlu 2005 yılında cinayete kurban gitmişti. Olayın üzerinden 14 yıl geçmesinin ardından Asım Bayram'ın katil zanlısı Murat Güneş, programda Gülben Ergen'in abisinin katilini öldürmesi için kendisiyle 12 milyon dolara anlaştığını söyledi. Müge Anlı izleyicilerini şoke eden bu durum kısa süre içinde tüm Türkiye'ye yayılmış ve gözler Gülben Ergen'e çevrilmişti. Olayın yaşandığı günün hemen ardından iddialara "Roma'yı da ben yaktım" şeklinde alaycı bir cevap veren Gülben Ergen, sosyal medya hesabından imalı bir paylaşımda bulundu.

Yolundadır her şey

Instagram hesabından bir fotoğraf paylaşan Ergen, fotoğrafın altına "Dinlenecek ve söylenecek şarkılar... Okunması gereken kitaplar... Muhabbete ortak olacağın dostlar... Eğlenceli, matrak arkadaşlar... Göstermelik değil, yaşamayı sevdiğin bir hayat ve dahası, heyecanlı, renkli, umut kokan hayallerin varsa... Yolundadır her şey" notunu düştü.

Niyeti kötü olanın...

Öte yandan story kısmından da Hz. Ali'nin bir sözünü paylaşan Gülben Ergen, "Niyeti kötü olanın attığı ok kendine döner" diyerek hakkında çıkan iddialara göndermelerde bulundu. Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının bu bölümünde yine gündeme gelen Gülben Ergen'e, sunucular Bircan Bali ve Ece Erken'den tepki yağdı.

Açıklama yeterli değil

İddiaların basit olmadığını ve Ergen'in bir açıklama yapması gerektiğini savunan Bali ve Erken, bu açıklamanın yeterli olmadığını dile getirdi. Sosyal medyanın da gündemine oturan olayda Gülben Ergen'in sessiz kalması ve hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etmesi akıllardaki soru işaretini artırmaya devam ediyor. Öte yandan kendisine 'azmettirici' yaftası yapıştırılan Ergen'in, avukatlarıyla harekete geçip olayın üzerine gitmemesi de işin içinde bir gerçeklik payı olduğu iddiasını güçlendiriyor.