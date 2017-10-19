Müftülere nikah yetkisinde flaş gelişme

TBMM Genel Kurulu'nda dün 'Nüfus Hizmetleri Kanunu ile bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İstanbul ili Eyüp ilçesinin adının Eyüpsultan Olarak Değiştirilmesi ve Nüfus Hizmetleri Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri düzenlendi. Müftülere nikah kıyma yetkisinin verildiği Kanun Tasarısı'nın altıncı maddesi yapılan oylamada kabul edilmişti.