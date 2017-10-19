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Müftülere nikah yetkisinde flaş gelişme

CHP'li Özgür Özel müftülere nikah yetkisi veren düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi'ne götüreceklerini söyledi

Müftülere nikah yetkisinde flaş gelişme

CHP'li Özgür Özel müftülere nikah yetkisi veren düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi'ne götüreceklerini söyledi

19 Ekim 2017 Perşembe 14:03
Müftülere nikah yetkisinde flaş gelişme
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TBMM Genel Kurulu'nda dün 'Nüfus Hizmetleri Kanunu ile bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İstanbul ili Eyüp ilçesinin adının Eyüpsultan Olarak Değiştirilmesi ve Nüfus Hizmetleri Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri düzenlendi. Müftülere nikah kıyma yetkisinin verildiği Kanun Tasarısı'nın altıncı maddesi yapılan oylamada kabul edilmişti.

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CHPAnayasa MahkemesiMüftüMüftülere Nikah Yetkisi
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