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Müfettişi bu fotoğrafı yaktı

Sakarya Karasu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalık, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında hakkında soruşturma açılarak açığa alındı

Müfettişi bu fotoğrafı yaktı

Sakarya Karasu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalık, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında hakkında soruşturma açılarak açığa alındı

12 Ekim 2016 Çarşamba 19:25
Müfettişi bu fotoğrafı yaktı
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MEHMET Çalık ile ilgili araştırma yapması için görevlendirilen Kocaeli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çuhadar, Çalık’ın FETÖ ile ilgisi olmadığı yönünde rapor yazdı. Çuhadar ve Çalık’ın arkadaş olduğunu gösteren fotoğrafın ortaya çıkmasının ardından önce Çalık, ardından da Çuhadar görevden alındı.
15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Karasu'da başlatılan FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan Karasu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalık açığa alındı. AK PartiKarasu İlçe Başkanı avukat İshak Sarı, Mehmet Çalık'ın avukatlığını üstlenirken, Çalık adli kontrol şartı ile serbest kaldı.
Çalık bir süre sonra yeniden görevine dönmek isteyince Sakarya Valiliği, Çalık hakkında araştırma yapması için müfettiş olarak Kocaali İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çuhadar'ı görevlendirdi. Mustafa Çuhadar, Çalık'ın FETÖ ile alakası olmadığı yönünde rapor yazdı.
SALINCAK FOTOĞRAFI ÇIKTI, GÖREVDEN ALINDILAR
Ancak, Çuhadar ve Çalık'ın samimi arkadaş olduğu ve Çalık'ın Çuhadar'ı salıncakta sallarken çekilen fotoğraf ortaya çıktı. Görevine iade edilen Çalık, fotoğrafın bir gazetede yayınlanmasının ardından yeniden görevden alındı.
Bugün Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yetkililer Kocaali İlçe Kaymakamlığı'nı arayaraktelefon emri ile Kocaali İlçe Milli Eğitim Müdürü Çuhadar'ın görevden alındığını bildirdi.
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