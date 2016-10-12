Müfettişi bu fotoğrafı yaktı

MEHMET Çalık ile ilgili araştırma yapması için görevlendirilen Kocaeli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çuhadar, Çalık’ın FETÖ ile ilgisi olmadığı yönünde rapor yazdı. Çuhadar ve Çalık’ın arkadaş olduğunu gösteren fotoğrafın ortaya çıkmasının ardından önce Çalık, ardından da Çuhadar görevden alındı.

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Karasu'da başlatılan FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan Karasu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalık açığa alındı. AK PartiKarasu İlçe Başkanı avukat İshak Sarı, Mehmet Çalık'ın avukatlığını üstlenirken, Çalık adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Çalık bir süre sonra yeniden görevine dönmek isteyince Sakarya Valiliği, Çalık hakkında araştırma yapması için müfettiş olarak Kocaali İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çuhadar'ı görevlendirdi. Mustafa Çuhadar, Çalık'ın FETÖ ile alakası olmadığı yönünde rapor yazdı.

SALINCAK FOTOĞRAFI ÇIKTI, GÖREVDEN ALINDILAR

Ancak, Çuhadar ve Çalık'ın samimi arkadaş olduğu ve Çalık'ın Çuhadar'ı salıncakta sallarken çekilen fotoğraf ortaya çıktı. Görevine iade edilen Çalık, fotoğrafın bir gazetede yayınlanmasının ardından yeniden görevden alındı.

Bugün Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yetkililer Kocaali İlçe Kaymakamlığı'nı arayaraktelefon emri ile Kocaali İlçe Milli Eğitim Müdürü Çuhadar'ın görevden alındığını bildirdi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.