Müezzinin şoke eden ölümü: Cemaatle sohbet etti, ardından kendini astı

KOCAELİ'DE bir müezzin görev yaptığı caminin minaresinin bulunduğu alanda kendini asarak yaşamına son verdi. Müezzinin cansız bedeni, ikindi namazını kılmak üzere camiye gelen cemaat tarafından bulundu. Müezzinin cenazesi, toprağa verilmek üzere bugün İzmir'e gönderilecek.

CEMAATLE ÇAY İÇİP, SOHBET ETTİ

Olay, Derince ilçesi İbni Sina Mahalesi'nde meydana geldi. Murat Evler Camii'nde müezzin olarak görev yapan 1 çocuk babası Ercan Ç., dün öğle namazını kıldırdıktan sonra bahçede cemaatle çay içip, sohbet etti. Cemaat ikindi namazını kılmaya geldiğinde müezzini bulamadı. Ercan Ç.'nin evde de bulunmadığını öğrenen arkadaşları, merak edip camiye geldi. Ercan Ç.'nin caminin minaresinin bulunduğu alanda kendini iple astığı görüldü.

CENAZESİ İZMİR'E GÖNDERİLECEK

Yapılan incelemenin ardından Ercan Ç.'nin cansız bedeni, morga kaldırıldı. Ercan Ç.'nin cenazesi, bugün toprağa verilmek üzere İzmir'e götürülecek.