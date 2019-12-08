Müdür kafasını duvara vurarak darp etti: 26 yıldır yatağa mahkum

Bolu'da, okul müdürü tarafından dövüldükten sonra beyin kanaması nedeniyle bitkisel hayata girerek felç olan ve 26 yıldır yatağa mahkum hayatına devam eden İbrahim Akkaş'ın (41) ailesi, sorumluların yeniden yargılanarak ceza almalarını istiyor.

DERSTE KONUŞTUĞU GEREKÇESİYLE DARP EDİLDİ

Olay, 30 Aralık 1993 yılında Bolu'nun Mengen ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Mengen Lisesi'nde ortaokul son sınıf öğrencisi olan İbrahim Akkaş (41), derste arkadaşlarıyla konuştuğu gerekçesiyle Fen Bilgisi öğretmeni Erdal Y. tarafından dövüldükten sonra teneffüste okul müdürü Zihni Y'nin yanına götürüldü.

OKUL MÜDÜRÜ BAŞINI DUVARA VURDU, BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Okul müdürü Zihni Y. tarafından başı duvara vurularak tekme tokat dövülen İbrahim Akkaş, tekrar sınıfına gönderildi. Olaydan 2 saat sonra şiddetli baş ağrısı yaşayan İbrahim Akkaş, ders sırasında fenalaşarak bayıldı. Okul yetkililerinin aileye haber vermesi üzerine Akkaş, ailesi tarafından İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İbrahim Akkaş'ın burada yapılan muayenesinde beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Ameliyatın ardından 6 ay boyunca hastanede kalan İbrahim Akkaş, bitkisel hayata girmesi sonucu felç kalarak yatağa mahkum oldu.

ÖĞRETMEN TAHLİYE EDİLDİ, MÜDÜR 4 YIL 8 AY CEZAEVİNDE KALDI

Ailenin şikayeti üzerine haklarında dava açılan fen bilgisi öğretmeni Erdal Y. ve okul müdürü Zihni Y. Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandıkları davada, hapis cezasına çarptırıldılar. 3 ay 10 gün hapis cezası alan Erdal Y'nin cezası ertelenirken, 12 yıl hapis cezası alan okul müdürü Zihni Y., 4 yıl 8 ay tutukluluk süresinin ardından tahliye edildi.

"NE MÜDÜR, NE DE ÖĞRETMEN HASTANEYE GÖTÜRMEMİŞ"

26 yıl boyunca hayatını oğlu İbrahim'e adayan baba Hüsamettin Akkaş, oğlunun başından geçenleri şu şekilde anlattı:

"1993 yılı 30 Aralık tarihinde Fen Bilgisi dersi öğretmeni, 'Çocuklar şu ödevlerinizi yapın, serbestsiniz' diyor. Bunlar yapmış veya yapmamış, arkadaşlarıyla yılbaşında nasıl eğleniriz, ne yapacağız diye sohbet etmişler. Arkasından önüne döndüğünde 3 tokat patlıyor. Çocuk da suçu olmadığı için tepki gösteriyor. 'Ben niye 3 tokat yedim' diye hocasına soruyor. Hoca da, 'Konuşma sen. Teneffüste idareye gel' diyor. '3 tokatı yedim, niye yediğimi söylemiyorsun. Ben suçumu bileyim, öyle gideyim idareye' diyor. Teneffüste çocuğum aile terbiyesinden dolayı bırakıp gitmiyor, idareye gidiyor. Orada da okul müdürü duvara vuruyor, yumruk vuruyor. Beyin kanaması geçiriyor. İki ders boyunca İbrahim'in bir şeyle ilgisi olmuyor. Baş ağrısı çekiyor. Beyin kanaması oluyor. Aspirin yutuyor, Aspirin de kanamayı hızlandırıyor. İbrahim, hastaneye geç kalışı nedeniyle bu halde. Ne okul müdürü ne de döven öğretmen doktora çıkarmıyorlar."