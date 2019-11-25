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MSB'den flaş açıklama: '2 binden fazla mayın ve EYP'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü Deniz Yarbay Nadide Şebnem Aktop, Barış Pınarı Harekâtı'nda 2 binden fazla mayın ve el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiğini açıkladı

GÜNDEM 25.11.2019, 17:13 25.11.2019, 17:14
MSB'den flaş açıklama: '2 binden fazla mayın ve EYP'
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MSB Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü Deniz Yarbay Nadide Şebnem Aktop, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili bilgi verdi. Yarbay Aktop, Barış Pınarı Harekât bölgesindeki faaliyetlerin, uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hassasiyetleri, milli ve manevi değerlerlerine uygun olarak icra edildiğini söyledi.

Bölge halkının temel ihtiyaçlarının karşılanması ve yaşamsal destek sağlanması faaliyetlerinin çeşitli kurum ve kuruluşlar ile koordineli olarak yürütüldüğünü belirten Aktop, "Türk Silahlı Kuvvetleri Mobil Kliniği, Tel Abyad ve Resulayn'ın köylerine kadar ulaşarak, Suriyeli kardeşlerimize sağlık hizmeti vermekte, durumu kritik olanları bölgedeki hastanelerimize sevk etmektedir. Nukra Köyü'nde bulunan okulun Şanlıurfa Valiliği ve yerel halkın katkılarıyla boyanması, zemin taş döşemesi, elektrik tesisatinın yenilenmesi, kapı ve pencerelerin onarılması faaliyetleri icra edilmektedir" dedi.

'ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ'

Bölgede mayın ve EYP temizliği hakkında bilgi veren Aktop, teröristler tarafından EYP yapımında kullanılmak üzere muhafaza edilen 11 uçak mühimmatının Tel Abyad'da imha edildiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Resulayn'da ise PKK/YPG'li teröristler tarafından, silah imalathanesine dönüştürülmüş bir binada, toplam 683 adet roket lançeri ve 93 adet EYP kabı ele geçirilmiştir. Yine Resulayn'da, PKK/YPG'li teröristler tarafından kullanılamaz hale getirilen bir okulun roketatar imalathanesi olarak kullanıldığı tespit edilmiş, ayrıca teröristlerin tünel kazmak için kullandığı makine ve teçhizatlar ile çok sayıda mühimmat da ele geçirilmiştir. En son 24 Kasım 2019 tarihinde Resulayn şehir merkezinde 6 kilogram C3 patlayıcı, 127 adet kleymor anti personel mayın, 39 adet havan mermisi, 6 adet anti tank mayın ile el yapımı patlayıcı madde yapımında kullanılan çok miktarda malzeme ele geçirilmiştir."

'2 BİNDEN FAZLA MAYIN VE EYP ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'

Barış Pınarı Harekât alanında emniyet ve güvenliğin tesis edilmesi, bölge halkının güvenli ve gönüllü bir şekilde topraklarına geri dönebilmeleri için uygun koşulların oluşturulması amacıyla, mayın ve EYP'lerin uzman ekipler tarafından etkisiz hale getirildiğini ifade eden Aktop, "Bu kapsamında şu ana kadar 2 binden fazla mayın ve EYP etkisiz hale getirilmiştir. Bölge, mayın ve EYP'lerden tamamen temizleninceye kadar çalışmalarımız kararlı bir şekilde sürdürülecektir" diye konuştu.

'TACİZ VE İHLALLERE GEREKLİ KARŞILIK VERİLMEKTEDİR'

22 Ekim 2019 tarihli Soçi mutabakatı çerçevesinde, Rusya Federasyonu ile bugüne kadar toplam 10 kara devriyesi icra edildiğinin belirten Aktop, şöyle dedi:

"11'inci devriye hali hazırda devam etmektedir. Devriyeye insansız hava aracı ile her iki taraftan dörder zırhlı araç iştirak etmiştir. Söz konusu devriyeler esnasında zaman zaman yaşanan taciz ve kışkırtmalara karşı, personelimizin ve yöre halkının zarar görmemesi için gerekli hassasiyet gösterilmiştir. Bölgedeki unsurlarımıza yönelik taciz ve ihlallere, meşru müdafaa kapsamında sadece teröristler hedef alınarak gerekli karşılık verilmektedir. Terör örgütünün baskı ve zulmünden kaçarak Fırat Kalkanı Harekât alanı bölgesindeki Cerablus'a sığınan Suriyeli kardeşlerimiz, Barış Pınarı Harekât bölgesinde hayatın normalleşmesiyle birlikte güvenli ve gönüllü olarak evlerine topraklarına geri dönmeye başlamıştır."

'PENÇE 1 VE 2'DE 90 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'

Barış Pınarı Harekâtı devam ederken, yurtiçi ve sınır ötesindeki terörle mücadelenin de aynı kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgulayan Aktop, şöyle dedi:

"Hakurk'a yönelik 27 Mayıs 2019 tarihinde başlatılan 12 Temmuz 2019 tarihinde genişletilen Pençe 1-2 operasyonlarında bugüne kadar 90 terörist etkisiz hale getirilmiş, terör örgütü tarafından sığınak, depo ve barınak olarak kullanılan 320 mağara ile 266 adet mayın ve EYP tespit edilerek imha edilmiştir. Sinath-Haftanin bölgesinde, 23 Ağustos 2019 tarihinde başlatılan Pençe-3 operasyonunda ise bugüne kadar 73 terörist etkisiz hale getirilmiş, teröristler tarafından sığınak, depo ve barınak olarak kullanılan 53 mağara ile 78 adet mayın ve EYP tespit edilerek imha edilmiştir. Ayrıca, en son Pençe-3 operasyonu kapsamında bölgede arama-tarama faaliyeti icra eden unsurlarımız tarafından Düğün Dağı'nın güney doğusunda bulunan 2 bin 247 rakımlı tepede bir mağarada terör örgütü tarafından hazırlanmış el yapımı patlayıcılar ile çok sayıda yaşam malzemesi tespit edilmiştir."

Bu arada güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekâtının sona erdiği, bölgede mayın ve EYP temizliğinin devam ettiği belirtilerek, ABD ve Rusya ile imzalanan mutubakatlara tam olarak uyulduğu ifade edildi.

#MSB #mayın #eyp
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