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MSB’den çok net 22.01 açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "22.01'de teröristlerle karşılaşırsak etkisiz hale getireceğiz" denildi.

GÜNDEM 22.10.2019, 12:17
MSB’den çok net 22.01 açıklaması
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MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Mutabakat çerçevesinde YPG/ PKK'lı teröristlerin bölgeden çıkarılmasına ilişkin süreç yakından takip ediliyor. Bölgeden 136 araç çıktı. TSK tarafından güvenli bölgenin tesisine yönelik mutabakata tam uyulurken YPG/PKK'lı teröristlerce şu ana kadar 42 taciz/ihlal yapıldı" denildi. MSB, Barış Pınarı Harekatı'nda 775 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 2 bin 200 kilometrekarelik alanın kontrol altına alındığını, 40 mayın ve 222 el yapımı patlayıcının (EYP) da tespit edilerek imha edildiğini açıkladı.

#Milli Savunma Bakanlığı #AÇIKLAMA #YPG/ PKK
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