MSB duyurdu: İşte etkisiz hale getirilen terörist sayısı
Milli Savunma Bakanlığı, ’Barış Pınarı Harekatı’ kapsamında, Rasulayn'daki bir sığınağa düzenlenen hava harekatında 19 PKK/PYD-YPGli teröristin etkisiz hale getirildiğini ve böylece toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısının 174 olduğunu açıkladı
MİLLİ Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan açıklamada, “Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn’daki bir sığınağa düzenlenen hava harekatında 19 PKK/PYD-YPG’li terörist etkisiz hale getirildi. Böylelikle harekâtın başından itibaren etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 174 oldu” denildi.
Paylaşımda, harekata katılan uçakların görüntülerine de yer verildi.
YPG/PKK’LILARA AİT ARAÇ İMHA EDİLDİ, 2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Suriye Milli Ordusuna ait kuvvetler Tel Abyad’da YPG/PKK’lılara ait havan atışı yapan bir kamyoneti imha etti. Araçta bulunan 2 terörist de etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusu ile beraber yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı devam ediyor. Harekat kapsamında Suriye Milli Ordusuna ait kuvvetler Tel Abyad’ın batısındaki El-Yabisa köyünde YPG/PKK’lılara ait havan atışı yapan bir kamyoneti imha etti. Edinilen bilgiye göre aracın içerisindeki 2 terörist de etkisiz hale getirildi.
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