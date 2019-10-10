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MSB duyurdu: İşte etkisiz hale getirilen terörist sayısı

Milli Savunma Bakanlığı, ’Barış Pınarı Harekatı’ kapsamında, Rasulayn'daki bir sığınağa düzenlenen hava harekatında 19 PKK/PYD-YPGli teröristin etkisiz hale getirildiğini ve böylece toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısının 174 olduğunu açıkladı

GÜNDEM 10.10.2019, 20:51
MSB duyurdu: İşte etkisiz hale getirilen terörist sayısı
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MİLLİ Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan açıklamada, “Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn’daki bir sığınağa düzenlenen hava harekatında 19 PKK/PYD-YPG’li terörist etkisiz hale getirildi. Böylelikle harekâtın başından itibaren etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 174 oldu” denildi.

Paylaşımda, harekata katılan uçakların görüntülerine de yer verildi.

YPG/PKK’LILARA AİT ARAÇ İMHA EDİLDİ, 2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Suriye Milli Ordusuna ait kuvvetler Tel Abyad’da YPG/PKK’lılara ait havan atışı yapan bir kamyoneti imha etti. Araçta bulunan 2 terörist de etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusu ile beraber yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı devam ediyor. Harekat kapsamında Suriye Milli Ordusuna ait kuvvetler Tel Abyad’ın batısındaki El-Yabisa köyünde YPG/PKK’lılara ait havan atışı yapan bir kamyoneti imha etti. Edinilen bilgiye göre aracın içerisindeki 2 terörist de etkisiz hale getirildi.

#MSB #terörist #Milli Savunma Bakanlığı #’Barış Pınarı Harekatı
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