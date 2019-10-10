MSB duyurdu: İşte etkisiz hale getirilen terörist sayısı

MİLLİ Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan açıklamada, “Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn’daki bir sığınağa düzenlenen hava harekatında 19 PKK/PYD-YPG’li terörist etkisiz hale getirildi. Böylelikle harekâtın başından itibaren etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 174 oldu” denildi.

Paylaşımda, harekata katılan uçakların görüntülerine de yer verildi.

YPG/PKK’LILARA AİT ARAÇ İMHA EDİLDİ, 2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Suriye Milli Ordusuna ait kuvvetler Tel Abyad’da YPG/PKK’lılara ait havan atışı yapan bir kamyoneti imha etti. Araçta bulunan 2 terörist de etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusu ile beraber yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı devam ediyor. Harekat kapsamında Suriye Milli Ordusuna ait kuvvetler Tel Abyad’ın batısındaki El-Yabisa köyünde YPG/PKK’lılara ait havan atışı yapan bir kamyoneti imha etti. Edinilen bilgiye göre aracın içerisindeki 2 terörist de etkisiz hale getirildi.