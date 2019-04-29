MSB'den yeni askerlik sistemi açıkılması

MİLLİ Savunma Bakanlığı yetkililerinde edinilen bilgiye göre, S-400'lerle ilgili ilk sevkiyat haziran ve temmuz aylarında yapılacak. F-35'lerin ise kasım ayında Türkiye'ye gelecek ve Malatya'da konuşlandırılacak. Yeni eni askerlik sistemi hakkında da bilgi veren bakanlık yetkilileri çalışmaların devam ettiği, tekliflerin kanun taslağına konulduğu ve bakanlıkların mutabık kalması durumunda Cumhurbaşkanlığı onayına sunulacağı belirtti.

TSK'da FETÖ'den ihraç edilenlerin sayısı açıklandı

Öte yandan TSK'dan, FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında 15 Temmuz 2016'dan bu yana 16 bin 540 personel ihraç edildi, 6 bin 154 personel hakkında süreç devam ediyor. OHAL'in kalkmasından bugüne kadar bakan onayı ile 1425 personel hakkında ihraç işlemi gerçekleştirildiği, 150 emekli personelin rütbelerinin geri alındığı ifade edildi.