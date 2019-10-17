MSB'den yaptırım tehditlerine çok sert tepki!

TÜRKİYE'NİN Suriye'nin kuzeyine başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın ardından NATO müttefiki olan ülkelerden gelen yaptırım tehdidine çok sert tepki gösteren Milli Savunma Bakanlığı, "Yapılanlar ittifak ruhuna uymamaktadır" açıklamasını yaptı. Bakanlığın resmi sitesinden yapılan açıklama "Yaptırım Söylemleri 70 Yıllık NATO İttifak Ruhuyla Bağdaşmamaktadır" başlığıyla yayımlandı. NATO müttefiki olan ülkelerin Türkiye'ye yaptırım tehdidinde bulunmasına tepki gösterilen açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir. Harekâtta; ülkemizin, sınırlarımızın ve halkımızın korunması esastır. Ülkemize yönelik yaptırım söylemleri dahi 70 yıllık NATO ittifak ruhuyla bağdaşmamaktadır. Terör örgütü PKK/YPG'nin Güvenli Bölgenin dışına çıkarılması zaruridir. DEAŞ'la mücadele de kesintisiz devam edecektir. Suriyeli kardeşlerimizin güvenli ve gönüllü şekilde evlerine ve topraklarına dönmelerinin sağlanması hedefimizdir" ifadelerine yer verildi.