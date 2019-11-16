MSB'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması!

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı harekatı ile ilgi açıklama yaparak, "Barış Pınarı Harekatı bölgesinde şu ana kadar terör örgütü YPG/PKK'nın tuzakladığı 988 EYP, 442 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildi." dedi.