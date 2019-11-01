MSB'den açıklama: Türkiye'ye yönlendirilmiş 75 adet roket!
Milli Savunma Bakanlığı tarafından Türk-Rus askerlerinin 4 saat sonra tamamlanan ortak devriyesi ile ilgili yapılan açıklamada; "Tel Abyad'da Türkiye'ye yönlendirilmiş ve seri bağlanmış vaziyette 75 adet Roket tespit edilmiştir." denildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından, Barış Pınarı Harekatı'ndaki gelişmelerle ilgili basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda bölgedeki gelişmelerle ilgili bilgi veren Albay Olcay Denizer, PKK/YPG'lilerden temizlenen Tel Abyad ve Resulayn'a geri dönüşlerin başladığını kaydetti.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamadan satır başları;
Soçi mutabakatı kapsamında, ilk devriye faaliyeti bugün 12.00 itibarıyla başlamış ve hali hazırda devam etmektedir. Devriye, Resulayn'ın 40 kilometre doğusu ile Kamışlının 30 kilometre batısında kalan bölgede 1 insansız Hava Aracı refakatinde 8 zırhlı aracın iştiraki ile icra edilmektedir.
Tel Abyad'da YPG/PKK'lı teröristlere ait el yapımı patlayıcı imalathanesi kullanılamaz hale getirilmiş, 1 ton amonyum nitrat ele geçirilmiştir.
Tel Abyad'da Türkiye'ye yönlendirilmiş ve seri bağlanmış vaziyette 75 adet Roket tespit edilmiştir.
Türk-Rus devriyesi, Barış Pınarı Harekatı bölgesinin doğusunda, insansız hava aracı refakatinde 8 zırhlı aracın iştiraki ile icra edilmektedir.
Barış Pınarı Harekatı'nda şu ana kadar 400'den fazla mayın ve el yapımı patlayıcı madde ile bomba yüklü bir araç etkisiz hale getirilmiştir.
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