MSB bu fotoğrafla duyurdu: Paramotorla saldıracaklardı!

Pençe 1-2 operasyonları ile koordineli olarak Hakurk bölgesinde teröristlerin eylem arayışında olduğu istihbaratı üzerine operasyon başlatan TSK birlikleri, 17 mağara, sığınak depo ile bunların içerisinde çok sayıda silah, mühimmat, patlayıcı madde ve yaşam malzemesi ele geçirdi. Operasyonda imha edilen mağaralardan birinin 15 gözlü olduğu ve El Yapımı Patlayıcı eğitimi için özel olarak dizayn edildiği tespit edildi. Mağarada; 400 kg amonyum nitrat ile çok sayıda basma düzenekli EYP, elektrikli fünye ve elektronik malzeme ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler arasında bir de paramotor dikkat çekti. Teröristlerin, bir pervane ve bir paraşütten oluşan paramotorla havadan üs bölgelerine yönelik saldırı hazırlığı içinde olduğu ortaya çıktı. Başka bir mağaranın da diş tedavisi ve tıbbi destek maksadıyla dizayn edilmiş olduğu tespit edildi. Mağarada, bol miktarda yaşam malzemesi ile birlikte çok sayıda jeneratör, hızar, telsiz, kamera, fotoğraf makinesi, televizyon, radyo, UPS ile Akü ve güneş panelleri de ele geçirildi.

'KOMANDOLAR YENİ OPERASYON BAŞLATTI'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü Deniz Yarbay Nadide Şebnem Aktop, Pençe 1-2 operasyonları ile koordineli olarak Hakurk bölgesinde teröristlerin eylem arayışında olduğu duyumlarına istinaden yeni bir operasyon başlatıldığını açıkladı. Aktop, operasyonda 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Bu kapsamda, bugüne kadar Pençe operasyonlarında 170 teröristin etkisiz hale getirildiği, 350 adet mayın ve el yapımı patlayıcının (EYP) da tespit edilerek imha edildiğini belirten Aktop, "Unsurlarımız tarafından kış şartlarına uygun tedbirler alınarak operasyonlarımız kesintisiz olarak devam etmektedir. Bu kapsamda, Pençe 1-2 operasyonları ile koordineli olarak Hakurk bölgesinde teröristlerin eylem arayışında olduğu duyumlarına istinaden planlama yapılarak 25 Kasım 2019 tarihinde komandolarımız tarafından bir operasyon başlatılmıştır. Unsurlarımızca, bahse konu operasyonda icra edilen arama ve tarama faaliyetleri esnasında, tespit edilen 7 terörist, 25 Kasım 2019 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde etkisiz hale getirilmiştir" dedi.