MSB, Barış Pınarı Harekatı'nda öldürülen terörist sayısını duyurdu
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin Suriye'de güvenli bölge oluşturmak amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 595 ulaştığını açıkladı.
GÜNDEM 15.10.2019, 07:54
MİLLİ Savunma Bakanlığınca, Barış Pınarı Harekatı'nda 7'inci günde etkisiz hale getirilen PKK/PYD- YPG'li terörist sayısının 560 olduğunu kamuoyunun bilgisine sundu. Resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 595 oldu." denildi.
NE OLMUŞTU?
Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait F16 savaş uçakları, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan ve yaklaşık 30 kilometre derinlikteki terör örgütü YPG/PKK hedeflerini Çarşamba günü (9 Ekim) saat 16:00 sıralarında imha etmişti.
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